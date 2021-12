Germania: Monaco, polizia ferma protesta non autorizzata contro restrizioni Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia di Monaco di Baviera ha fermato una manifestazione non autorizzata indetta al fine di protestare contro le restrizioni per il contenimento del Covid-19 in vigore in Germania. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, il corteo, a cui hanno partecipato un centinaio di dimostranti, violava il divieto di assembramento. Diversi gruppi di manifestanti sono stati fermati dalle forze dell'ordine, che hanno proceduto con le identificazioni. Il municipio Monaco aveva preventivamente vietato le proteste e minacciato multe fino a tremila euro. (Geb)