Bolivia: Covid, principali città vietano celebrazioni per Capodanno

- I sindaci delle principali città della Bolivia hanno deciso di non autorizzare festeggiamenti per celebrare l'arrivo del nuovo anno a causa dell'aumento di nuovi contagi di coronavirus negli ultimi giorni. I governi delle città di La Paz, El Alto e Cochabamba hanno fatto marcia indietro rispetto a quanto annunciato in precedenza e non permetteranno celebrazioni in spazi pubblici tanto quanto in strutture private. "Dobbiamo prendere le misure necessarie, per questo abbiamo deciso che (viene) prima la vita e poi le feste", ha detto il sindaco di La Paz, Ivan Arias."Per nessun motivo possiamo mettere in pericolo la salute delle persone, prendiamo tutte le decisioni sulla base di informazioni statistiche", ha affermato Arias, che ha sottolineato che l'aumento dei casi registrati martedì è "ben al di sopra" del picco previsto dalle autorità. (segue) (Brb)