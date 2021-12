Bolivia: Covid, principali città vietano celebrazioni per Capodanno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sindaca di El Alto, Eva Copa, che ha annunciato che i locali notturni dovranno rimanere chiusi e non aprire rispettando restrizioni come annunciato in precedenza. "L'aumento dei casi ci preoccupa ed è per questo che abbiamo preso la decisione di sospendere tutte le feste di fine anno nella nostra città. I proprietari dei locali che organizzeranno feste saranno sanzionati finanziariamente e chiusi", ha avvertito. Stessa decisione è stata adottata dalle autorità municipali di Cochabamba. Il governatore dipartimento di Santa Cruz ha fatto un passo avanti rispetto a questo e ha imposto la cosiddetta "legge secca" tra il 30 dicembre e il 10 gennaio. In questo periodo sarà vietata completamente la vendita e io consumo di alcol in tutti i tipi di esercizi pubblici e anche nelle private abitazioni. La misura implica anche un coprifuoco tra la mezzanotte e le 5,00 nell'intero territorio di Santa Cruz, che martedì 28 dicembre ha registrato 3.278 nuovi casi, pari al 66 percento dei 4.939 registrati quel giorno in tutto il paese. Da inizio pandemia la Bolivia ha registrato quasi 600.000 casi di contagio e oltre 19.500 morti per patologie riconducibili al nuovo coronavirus. (Brb)