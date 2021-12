Covid: Fauci, variante Omicron causa sintomi meno gravi rispetto a mutazioni precedenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stando ai primi studi sulla variante Omicron del coronavirus la nuova mutazione risulta sì altamente trasmissibile, ma anche in grado di provocare sintomi meno gravi rispetto alle forme precedenti del Covid come la variante Delta. Lo ha detto Anthony Fauci, infettivologo statunitense ed esperto di riferimento della Casa Bianca per la risposta alla pandemia di Covid-19. “Tutte le indicazioni lasciano trasparire una minore gravità di Omicron rispetto a Delta", ha affermato Fauci durante una conferenza stampa della Casa Bianca. "I dati sono incoraggianti, ma per molti aspetti ancora preliminari", ha spiegato Fauci. Tuttavia "non dovremmo accontentarci", ha osservato l’esperto, perché il "volume estremamente elevato" di casi di Omicron potrebbe ancora sopraffare alcuni sistemi sanitari, anche se la nuova variante causa in media meno ricoveri. "Il rischio di malattie gravi da qualsiasi variante circolante, incluso Omicron, è molto, molto più alto per i non vaccinati", ha aggiunto Fauci.(Nys)