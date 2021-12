Colombia: attentato aeroporto Cucuta "subappaltato" da ex Farc a criminali comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa della Colombia, Diego Molano, ha affermato che la realizzazione dell'attentato dello scorso 14 dicembre presso all'aeroporto Camilo Daza sarebbe stata "subappaltata" da dissidenti delle disciolte Forze armate rivoluzionarie di Colombia (Farc) a criminali comuni di Medellin. Il ministro è intervenuto a 24 ore dall'arresto di cinque persone ritenute coinvolte nell'attentato dell'aeroporto del dipartimento di Norte de Santander, nord-est del Paese, costato la vita a due artificieri della Polizia. In un'intervista a Radio Blu, Molano ha spiegato che dal momento che gli arrestati non sono dissidenti Farc, l'unica spiegazione è che questi abbiano "subappaltato" l'azione alla "banda" di Medellin. "Nell'ambito delle indagini sull'attentato sono stati arrestate cinque persone appartenenti a una banda di Medellin, ritenute responsabili degli atti criminali. La nostra teoria è che i dissidenti delle Farc abbiano affidato la realizzazione dell'atto a questa banda di Medellín", ha detto il ministro, aggiungendo che queste persone "hanno ricevuto una formazione specifica per eseguire l'attacco diretto verso un velivolo dell'eronautica militare". (segue) (Vec)