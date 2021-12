Ucraina: “Wp”, Biden pronto a diplomazia ma anche a risposta contro Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, domani avrà un colloquio telefonico con l'omologo russo Vladimir Putin al qual comunicherà che gli Usa sono “preparati per la diplomazia e per un percorso diplomatico” ma anche “a rispondere se la Russia procederà con un'ulteriore invasione dell'Ucraina”. Lo ha detto un alto funzionario dell’amministrazione presidenziale citato dal quotidiano “Washington Post”. "Penso che entrambi (Biden e Putin) credano che ci sia un valore genuino nell'impegno diretto da leader a leader, che siamo in un momento di crisi e che da alcune settimane abbiamo visto l'accumulo (di personale miliare) russo", ha aggiunto il funzionario, parlando in condizione di anonimato. La fonte ha affermato che non è chiaro il motivo per cui Putin abbia richiesto la chiamata, ma che "ci vorrà un alto livello di impegno per affrontare questo problema e per cercare di trovare un percorso di de-escalation". (segue) (Nys)