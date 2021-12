Brasile: maltempo si sposta in Minas Gerais, 6 morti e 60 municipi in stato di emergenza (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una valutazione completa dei danni potrà essere effettuata solo una volta che le acque saranno defluite, anche se il governatore dello stato, Rui Costa, ha sin dal primo momento parlato "di danni enormi alle infrastrutture". Troppo presto anche per dire quando potranno tornare ad essere agibili le principali vie di comunicazione statali e federali. Il governatore Costa ha annunciato una serie di misure per assistere le vittime, in particolare la creazione di aiuti finanziari nell'ambito del programma Stato Solidale, oltre che l'estensione della tariffa sociale minima per la tassa sui rifiuti e le fognature (Embasa). L'importo dell'aiuto non è stato annunciato, ma secondo il governatore sarà destinato alle persone in modo che possano acquistare beni di prima necessità come vestiti, materiale per l'igiene personale, acqua e cibo. "Ad alcune persone sono rimasti solo i vestiti che hanno addosso, non hanno nemmeno i documenti e dovranno ricominciare da capo tutta la loro vita", affermava. (segue) (Brb)