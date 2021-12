Brasile: Bolsonaro promulga legge che riconosce municipio di Ijui capitale nazionale delle etnie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha promulgato una legge che conferisce al municipio di Ijui (nello stato di Rio Grande do Sul) il titolo di Capitale nazionale delle Etnie, riconoscendo la diversità etnica della città. Alla fine del XIX secolo, la città di Rio Grande do Sul conobbe un grande sviluppo con l'arrivo di migliaia di immigrati, attratti da promesse di libertà e opportunità fatte attraverso la propaganda governativa. Nonostante trovassero una realtà diversa, molti si stabilirono in città. A causa delle diverse etnie e dei vari costumi, la città è diventata nota come la "Terra delle culture diversificate" e ha nel suo calendario di eventi il Festival nazionale delle culture diversificate.(Brb)