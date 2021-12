Argentina: Covid, nuovo record assoluto con 42.032 casi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Argentina ha segnato un nuovo record assoluto di contagi giornalieri da nuovo coronavirus. Secondo i dati ufficiali diramati mercoledì 29 dicembre sono stati infatti 42.032 i casi confermati nelle ultime 24 ore, un numero che conferma la tendenza esponenziale della propagazione del virus negli ultimi giorni. Il totale dei contagi dall'inizio della pandemia arriva in questo modo a 5.556.239. Sono invece 26 i decessi riportati nell'ultimo bollettino delle autorità sanitarie, per un totale di 117.111. Il precedente record di casi giornalieri si era registrato il 27 maggio di quest'anno. Il numero di pazienti ricoverati in unità di terapia intensiva è di 977, con una percentuale di occupazione del 34,9 per cento a livello nazionale. Epicentro della pandemia sono le città di Buenos Aires e Cordoba, entrambe pure con record assoluto di casi.(Abu)