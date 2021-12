Imprese: Apple offre bonus a dipendenti per evitare "fughe" verso società concorrenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso digitale statunitense Apple sta offrendo grandi bonus ai suoi dipendenti nel tentativo di evitare che il personale decida di lasciare l'azienda per prestare servizio in società concorrenti come Meta, la casa madre dei prodotti legati al mondo di Facebook. Lo riportal a stampa Usa, precisando che i bonus in questione vanno da circa 50 mila dollari fino a 180 mila. La scorsa settimana Apple ha informato alcuni ingegneri del design, dell'hardware e di alcuni gruppi di software che riceveranno i bonus in questione. Il gigante della Silicon Valley ha assegnato ulteriori bonus in denaro ai dipendenti, ma la dimensione delle ultime sovvenzioni in azioni è stata atipica e sorprendentemente programmata, con circa il 10-20 per cento distribuito agli ingegneri nella divisione applicazioni.(Nys)