Lavoro: presidente Municipio Roma V, mozione Pd punto di svolta per sicurezza

- "Importante atto depositato dai consiglieri del Pd. Alla luce dei tanti dipendenti che hanno perso la vita sul posto di lavoro, occorreva creare uno strumento che tutelasse maggiormente le lavoratrici e i lavoratori". Lo dichiara in una nota, Mauro Caliste, presidente Municipio Roma V. "La mozione depositata dal Pd, si presenta come un punto di svolta che sosteniamo pienamente. Un tavolo interistituzionale che coinvolga Roma Capitale, i suoi 15 Municipi, la Regione, le Asl, i servizi ispettivi di Inps e la direzione regionale di Inail, le organizzazioni sindacali di settore, le rappresentanze imprenditoriali e tutte le casse edili incaricate alla verifica della congruità dei contratti applicati, ci fa ben sperare in un futuro, dove attraverso una maggiore formazione del personale e controlli capillari dei sistemi di sicurezza, non si debba più piangere sull'ennesima tragedia che si poteva evitare", conclude.(Com)