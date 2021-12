Governo: Salvini sente imprese e Regioni su caro bollette e auspica confronto telefonico con Draghi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- Giornata di lavoro sul fronte bollette per il leader della Lega, Matteo Salvini, che anche nelle ultime ore ha avuto colloqui con esponenti del governo, delle Regioni e delle imprese. Salvini auspica un confronto telefonico con il presidente del Consiglio, Mario Draghi domani, per fare il punto della situazione e aggiornarsi sulle misure per calmierare gli aumenti. E' quanto riferisce la Lega. (Rin)