Ucraina: “Wp”, Biden pronto a diplomazia ma anche a risposta contro Russia (2)

- Secondo le indiscrezioni filtrate sulla stampa statunitense il colloquio è stato richiesto da Putin e accettato da Biden nella convinzione che "quando si tratta della Russia non ci sia niente di meglio di un dialogo diretto leader-leader". La portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale Emily Horneha ha spiegato che "l'amministrazione Biden continua a impegnarsi in un'ampia diplomazia con i nostri alleati e partner europei, consultandosi e coordinandosi su un approccio comune in risposta al rafforzamento militare della Russia al confine con l'Ucraina": a questo proposito, ha spiegato, Biden ha parlato "con i leader di tutta Europa" ed i funzionari statunitensi "si sono impegnati a livello multilaterale con l'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (Nato), l'Unione europea e l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa e hanno tenuto numerose consultazioni bilaterali con le controparti, comprese quelle dei Paesi del fianco orientale e nel formato Bucarest 9 - che comprende Polonia, Romania, Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Bulgaria, Lettonia, Lituania e Slovacchia -, così come con l'Ucraina". Secondo Horne, Biden intenderebbe così anticipare i colloqui bilaterali tra Stati Uniti e Russia in agenda il prossimo 10 gennaio, e discutere degli incontri Nato-Russia e dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa previsti per il 12 e il 13 gennaio. Secondo la portavoce, per l'amministrazione Biden concludere la consultazione con gli alleati e i Paesi partner "è stata una priorità sin dall'inizio". (Nys)