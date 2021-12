Usa: Blinken sente omologhi Francia, Germania e Regno Unito su Iran e Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha avuto un colloquio con il ministro degli Esteri francese Jean-Yves Le Drian, il ministro degli Esteri tedesco Annalena Baerbock e il ministro degli Esteri britannico Elizabeth Truss. Lo ha reso noto il portavoce del dipartimento di Stato, Ned Price, precisando che le parti hanno discusso “dell'importanza di un coordinamento continuo per dissuadere qualsiasi ulteriore aggressione russa contro l'Ucraina” e hanno affermato “il consenso tra alleati e partner per imporre enormi conseguenze e gravi costi alla Russia per tali azioni”, si legge nella relativa nota ufficiale. I quattro leader hanno riaffermato il loro incrollabile sostegno all'indipendenza, alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina. Il segretario di Stato e gli omologhi europei hanno anche discusso delle loro preoccupazioni condivise sul ritmo degli sviluppi nel programma nucleare iraniano, poiché il tempo perché Teheran ritorno all’accordo sul nucleare del 2015 (il Jcpoa) stringe. Le parti hanno sottolineato la loro solidarietà con la Lituania di fronte all'escalation della pressione politica e della coercizione economica da parte della Repubblica popolare cinese e hanno respinto tali pratiche. I leader anche discusso degli sforzi in corso della Libia per organizzare le elezioni nazionali e hanno convenuto sull'importanza che il processo elettorale avanzi senza indugio.(Nys)