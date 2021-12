Argentina: Covid, governo riduce da 10 a 5 giorni obbligo di quarantena per vaccinati (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La media dei contagi settimanali in Argentina si è moltiplicata per sette dall'inizio di dicembre attestandosi secondo gli ultimi dati ufficiali a oltre quindicimila contagi in sette giorni contro i duemila di inizio mese. Il governo dell'Argentina ha prorogato fino al 31 dicembre del 2022 l'emergenza sanitaria indetta la prima volta a marzo 2020 per fare fronte alla pandemia da nuovo coronavirus. La legge consente all'esecutivo di "disporre le raccomandazioni e misure da adottare riguardo la situazione epidemiologica, per mitigarne l'impatto". Di fatto, la normativa lascia al ministero della Salute, oggi retto da Carla Vizzotti, la possibilità tra le altre cose di intervenire sull'organizzazione e lo sviluppo delle attività considerate più a rischio, disciplinare tempi e modi della campagna vaccinale, individuare modalità e corridoi per l'ingresso nel Paese, rispettoso delle esigenze sanitarie. Secondo dati ufficiali il 70,9 per cento della popolazione ha ricevuto le due dosi del vaccino e il 10 per cento il richiamo. (segue) (Abu)