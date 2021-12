Argentina: Covid, governo riduce da 10 a 5 giorni obbligo di quarantena per vaccinati (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'America latina registra ad oggi a livello regionale il tasso di vaccinazione più alto al mondo. Secondo dati elaborati dalla piattaforma "Our World in Data", dell'Università di Oxford, nella regione del Sud America il 63 per cento della popolazione ha ricevuto entrambe le dosi del vaccino anti Covid-19 e il 12 per cento è parzialmente vaccinato. Il Cile, da solo, ha vaccinato con le due dosi l'86 per cento della sua popolazione. La percentuale è superiore a quella registrata in Asia, Europa, Nord America e Africa. In Asia i vaccinati con le due dosi sono il 55 per cento a fronte di un 11 per cento di parzialmente vaccinati; in Europa i cittadini che hanno completato il ciclo vaccinale sono il 61 per cento, contro il 4,2 per cento che ha ricevuto solo una dose, mentre in Nord America la percentuale delle persone immunizzate si attesta al 58 per cento, a fronte di un 9,9 per cento di persone parzialmente vaccinate. Fanalino di coda resta l'Africa, con solo l'8,9 per cento della popolazione che ha ricevuto entrambe le dosi del vaccino e il 4,9 per cento che ne ha ricevuta solo una. (Abu)