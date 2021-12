Covid: perplessità Giorgetti su green pass rafforzato per lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Forti perplessità da parte del ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, sono state espresse nel corso della cabina di regia sull’introduzione del super green pass per il lavoro. Secondo quanto viene riferito, i dubbi espressi da Giorgetti non hanno nulla di ideologico, ma “molto pragmatici”. “L’obbligo vaccinale - ha detto - deve andare di pari passo con un’assunzione di responsabilità da parte dello Stato. Quindi se si vuole mettere super green pass per lavorare (di fatto è un obbligo) allora bisogna subordinare l’obbligo vaccinale a: togliere manleva (ovvero la liberatoria da firmare al momento della vaccinazione) e a un elenco delle fattispecie di fragilità che esentino da obbligo”. Questo “dire anche prevedere un capitolo di spesa per eventuali indennizzi”, si apprende ancora. (Rin)