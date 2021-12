© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Via libera, da parte dell'Aula della Camera, con 414 sì, 47 no ed un astenuto alla questione di fiducia posta dal governo sul disegno di legge Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024.(Rin)