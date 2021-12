Imprese: Fim Cisl su ex Gkn, percorso sarà positivo solo quando si concretizzeranno i piani industriali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L’informazione plurale e seria di Agenzia Nova è un antidoto efficace contro le fake news, usate troppo spesso come arma per condizionare le cittadine e i cittadini" Maria Elena Boschi

Presidente del Gruppo di Italia Viva alla Camera

21 luglio 2021

- Oggi - proseguono Uliano e Boschini - questa sicurezza e certezza nessuno ce l’ha, pertanto è indispensabile che tutti i soggetti coinvolti, dal sindacato alle istituzioni, vigilino sul rispetto delle tempistiche illustrate e dei processi che si devono compiere. Per questo motivo abbiamo chiesto che le “linee guide presentate” debbano diventare “accordi da rispettare” con tempi certi di coinvolgimento e di verifica da parte delle organizzazioni sindacali territoriali e da parte delle Rsu. In merito a questo aspetto, il Mise si è impegnato ad elaborare ed a presentare un testo di accordo da sottoporre alle parti, in modo che sia esercitabile il massimo controllo e verifica da parte di tutti, nell’interesse in primis dei lavoratori. Abbiamo precisato inoltre, che l’ipotizzata cessione di ramo d’impresa dovrà riguardare tutti i lavoratori e abbiamo mostrato contrarietà a processi che dovessero escluderne anche una minima parte. In merito agli ammortizzatori è necessario avere garanzia sia sull’anticipo del trattamento di Cig, che riconoscere le integrazioni già previste dalla contrattazione di secondo livello. Per quest’ultimo aspetto l’azienda ha confermato la propria disponibilità. (Com)