Legge Bilancio: seduta sospesa per sanificare Aula, lavori riprendono alle 21:40

- Seduta della Camera sospesa per consentire la sanificazione dell'Aula. I lavori riprenderanno alle 21:40, secondo quanto annunciato dal presidente di turno, Andrea Mandelli, per le votazioni sui restanti 21 articoli del disegno di legge Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024. L'Assemblea ha, infatti, votato la questione di fiducia posta dal governo sull'articolo 1 del provvedimento. Spazio, anche, all'esame degli ordini del giorno. La seduta si concluderà alle 24 per poi riprendere alle 9 di domani mattina, quando si procederà con le dichiarazioni di voto finale e con il voto finale sul testo. (Rin)