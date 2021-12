Usa: record di contagi da Covid a New York, 67 mila casi giornalieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'area di New York ha raggiunto un nuovo record giornaliero di contagi da Covid-19, con 67 mila nuovi casi in 24 ore. Lo scrive la stampa Usa segnalando che si tratta di un aumento del 64 per cento in 24 ore, causato in larga parte dal gran numero di tamponi effettuati a ridosso delle festività natalizie. Sempre più persone, infatti, si stanno si sottoponendo ai test nel periodo in cui le famiglie si riuniscono per le vacanze. Il tasso di positività del 18,5 per cento, secondo l'aggiornamento fornito dal governatore Kathy Hochul. "Mentre ci avviciniamo al nuovo anno, è di vitale importanza non abbassare la guardia nella nostra lotta contro la pandemia", ha affermato Hochul in una nota. “Facciamo del lasciarci il Covid alle spalle il nostro proposito collettivo per il nuovo anno. Abbiamo gli strumenti e sappiamo cosa funziona: indossare le mascherine, farsi vaccinare ed essere cauti nei grandi raduni, specialmente questo fine settimana", ha aggiunto.(Nys)