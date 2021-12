Rai: correttezza Rai1, nessuna volontà di acuire scontro sindacale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sorprende leggere in un comunicato dell’Usigrai che ci sarebbero “scorrettezza” e una “volontà dell’azienda di acuire lo scontro sindacale”. Rai1 aveva comunicato la sua variazione di palinsesto alla direzione Risorse umane della Rai e da questa ne era stata messa al corrente in anticipo l’Usigrai. Dunque, la direzione di Rai 1 si è comportata con correttezza e nel rispetto della platea televisiva. E' quanto si legge in una nota. (Com)