Covid: Boccia (Pd), pandemia si combatte con vaccini e restrizioni No vax

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova ha sempre dato prova di serietà e professionalità, fornendo ai cittadini gli strumenti per poter distinguere le notizie dalle fake news" Francesco Boccia

Deputato del Partito democratico

21 luglio 2021

- Le festività del periodo natalizio durante il Covid-19, "senza una regolazione degli spostamenti, portano inevitabilmente ad un'esplosione dei contagi famigliari; e i dati degli ultimi giorni lo confermano. È stato opportuno permettere il completamento delle attività economiche e commerciali fino alla vigilia di Natale, ma consentire lo spostamento di decine di milioni di italiani tra le Regioni, e soprattutto nelle case, non poteva che provocare quello che sta accadendo". Lo ha dichiarato Francesco Boccia, deputato del Partito democratico ed ex ministro per gli Affari regionali, arrivando alla Camera per il voto sulla legge di Bilancio. "La pandemia si combatte con i vaccini e, piaccia o no, anche con le restrizioni in alcuni momenti - ha proseguito il parlamentare -. Sarebbe stato più saggio limitare gli spostamenti tra le Regioni, ma è sempre più evidente che con la destra al governo non è possibile attuare politiche di rigore sanitario, oltre quelle già attuate. Speriamo capiscano una volta per tutte che la salute è un diritto universale e proteggere la salute significa sempre difendere la vita. Ci sono momenti in cui chi ha responsabilità pubbliche è chiamato a scelte dure e impopolari. Per fortuna, i vaccini attutiscono l'impatto sulle reti sanitarie ma l'esplosione dei contagi, che viene chiaramente dai focolai familiari di queste festività natalizie, provocherà code, disservizi e problemi che andranno affrontati con il massimo rigore possibile". (Rin)