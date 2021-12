Messico: Lopez Obrador osserva la "decadenza" di Mario Vargas Llosa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Messico, Andrés Manuel Lopez Obrador, ha detto di aver guardato con "piacere" la "decadenza" intellettuale del peruviano Mario Vargas Llosa, Premio Nobel per la letteratura, simbolo del "conservatorismo" in America latina. "Mi ha fatto piacere ascoltare, osservare, constatare la decadenza di Vargas Llosa", ha detto Lopez Obrador segnalando che l'autore viene invitato ovunque credendo che "sia lo stesso" di sempre. Commentando un intervento tenuto presso un convegno organizzato dalla Fondazione internazionale per la libertà (Florida), il presidente ha detto che lo scrittore "non dice più nulla, se non luoghi comuni". Quello pronunciato da Vargas Llosa sull'America latina è un discorso "di sconfitta, senza alternative. Non fa altro che lamentarsi perché l'America latina è stata presa dalla sinistra", ha detto "Amlo" nel corso della tradizionale conferenza stampa quotidiana. "E ancora non si erano chiuse le urne in Cile", con la vittoria del giovane candidato della sinistra, Gabriel Boric, ha aggiunto "Amlo". (segue) (Mec)