- "Auguri di buon lavoro al nuovo segretario generale della Camera, dottor Fabrizio Castaldi, la cui competenza e professionalità saranno di grande importanza in una fase non semplice anche per le istituzioni. E naturalmente un ringraziamento alla dottoressa Pagano per la serietà e l'impegno con cui ha svolto il suo lavoro". Lo scrive in una nota il presidente del Consiglio di giurisdizione, Alberto Losacco. (Com)