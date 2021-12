Legge Bilancio: Vito (FI) non vota la fiducia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vito ha proseguito: "Non è giusto, la democrazia parlamentare non funziona così, la Costituzione assegna la funzione legislativa alle Camere, non al governo e per questo la stessa Costituzione prevede l’esercizio provvisorio, che sarebbe certo preferibile a questo scempio delle regole. Per queste ragioni, colleghe e colleghi, annuncio che non parteciperò al voto di fiducia ed invito anche voi a non partecipare perché non è possibile assumere una posizione, a favore o contro, senza un esame di merito, e questo esame di merito non ci è stato reso possibile". (Rin)