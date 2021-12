Roma: Battaglia-Melito-Pappata (Pd), ottima notizia riapertura Planetario entro primavera 2022 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Resta da approfondire l'iter relativo al Museo della civiltà romana, chiuso anch'esso dal 2014, sul quale lavoreremo con la Commissione con la volontà di restituire ai cittadini un luogo di straordinaria importanza per Roma - dichiara la presidente Battaglia - Nell'attesa della riapertura del Museo, lavoreremo per valorizzare l'intera zona facente parte del complesso; proponiamo ad esempio – concludono le consigliere Pd - di valorizzare con manifestazioni culturali l'intera area e, in collaborazione con il Municipio IX ed Eur Spa, di attivare per l'apertura del Planetario un ticket per i visitatori del quartiere, turisti, cittadini e scuole integrato ad un percorso di tutto il patrimonio dell'Eur". (Com)