Libano: ministero Interno, sequestrate circa 9 milioni di compresse captagon nel porto di Beirut

- I funzionari della dogana libanese hanno sequestrato un grosso carico di compresse di captagon, una droga costituita da anfetamine, nascoste in cassette di arance nel porto di Beirut. Lo ha annunciato in un punto stampa con i giornalisti il ministro dell'Interno, Bassam Mawlawi. I funzionari doganali hanno sequestrato "quasi nove milioni di compresse di captagon", ha detto Mawlawi, indicando che la spedizione era destinata all'esportazione in un Paese del Golfo. Le compresse di captagon erano state collocate in piccoli sacchetti e nascoste in arance finte. Sono in corso le indagini per stabilire l'origine della spedizione. Il Libano ha recentemente intensificato i suoi sforzi per contrastare le operazioni di contrabbando di captagon, in seguito delle critiche dei Paesi del Golfo per la sua mancanza di cooperazione in questo settore. Il 23 dicembre scorso, la polizia di Dubai ha annunciato di aver arrestato quattro cittadini di un Paese arabo per aver tentato di contrabbandare nell'emirato più di un milione di compresse di captagon nascoste in finti limoni. Lo scorso aprile, l'Arabia Saudita ha annunciato la sospensione delle importazioni di frutta e verdura dal Libano dopo il sequestro di oltre cinque milioni di pillole di captagon nascoste in melograni. (Res)