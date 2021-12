Legge Bilancio: Faro (M5s), difesi nostri provvedimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Movimento cinque stelle "si è battuto strenuamente per difendere alcuni dei nostri più importanti provvedimenti, come il reddito di cittadinanza e il superbonus, garantendone la proroga e il potenziamento". Lo ha sottolineato la deputata del M5s, Marialuisa Faro, in dichiarazione di voto in Aula alla Camera sulla fiducia al governo per la legge di Bilancio 2022. "Sono state prorogate la maggior parte delle misure economiche del Conte II come Transizione 4.0, i fondi per l’export, i fondi per sviluppo e ricerca, i bonus edilizi, tant’è che il dato positivo del Pil, +6 per cento, trova le proprie radici in quello che è stato inserito nella manovra dello scorso anno, confermando la bontà politica ed economica di queste misure - ha spiegato la parlamentare -. Continueremo a sostenere la ripartenza delle attività produttive e della vita economica del Paese. Solo così potremo garantire ai cittadini e alle imprese una prospettiva di lungo periodo e un futuro degno di questo nome". (Rin)