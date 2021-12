Afghanistan: ex premier britannico Brown, l'Occidente è come un sonnambulo rispetto a crisi umanitaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Occidente sta "entrando come un sonnambulo nella più grande crisi umanitaria dei nostri tempi" in Afghanistan. È quanto ha affermato l'ex primo ministro britannico Gordon Brown in un articolo sul quotidiano "The Times". Brown ha inoltre esortato i governi a fornire sostegno economico al Paese al collasso, dopo la presa del potere da parte dei talebani lo scorso 15 agosto. L'ex premier ha sottolineato che, dopo che un Paese sostenuto dall'Occidente è caduto sotto pressione di un governo militare, è il caso di agire non solo sulla base della morale ma anche "nel nostro interesse personale". Secondo quanto ha scritto Brown, più della metà della popolazione afgana sta affrontando la fame estrema, tra cui un milione di bambini a rischio di morire di fame, citando le previsioni del Fondo monetario internazionale che l'economia del Paese si contrarrà del 20-30 per cento nel prossimo anno. "È ironico che mentre l'intera comunità internazionale si impegna a raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile, quasi tutti i cittadini dell'Afghanistan siano condannati a quel terribile destino", si legge nel commento sul "Times". Brown ha anche sottolineato che gli effetti di tale situazione potrebbero essere avvertiti anche all'interno dell'Europa stessa, dato che migliaia di afgani si trovano ora di fronte alla scelta tra il "morire di fame o emigrare". L'ex premier ha riflettuto su come le scene di disperazione viste ad agosto, quando decine di migliaia di persone hanno cercato di fuggire su voli di evacuazione prima che le ultime truppe si ritirassero, abbiano segnato la fine della convinzione che gli alleati potessero "imporre i valori liberali occidentali come se nulla fosse". (Rel)