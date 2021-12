Fisco: Agenzia entrate, pubblicata circolare con chiarimenti su Pir

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È online la circolare 19/E di oggi con cui l’Agenzia delle entrate fornisce indicazioni sulle modifiche apportate alla disciplina dei piani di risparmio a lungo termine (Pir). Si tratta, riferisce una nota, di una forma di investimento caratterizzata da un regime fiscale di favore, di cui possono beneficiare le persone fisiche residenti in Italia, le casse di previdenza e i fondi pensione. L’Agenzia ha specificato che le quote di Srl possono rientrare tra gli investimenti oggetto di agevolazione nei piani ordinari solo se offerte al pubblico, mentre non vi sono limitazioni per le quote detenute nei piani alternativi. Il documento di prassi chiarisce inoltre che il regime dei Pir e il regime fiscale degli investimenti in startup e in Pmi innovative non sono alternativi: possono quindi essere applicati insieme. (Com)