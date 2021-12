Viabilità: Aspi, su A4 proseguono indagini propedeutiche su Ponte Oglio (Bs)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società Autostrade comunica in una nota che sulla A4 Milano-Brescia, proseguono le indagini approfondite sul viadotto d'uscita della stazione Ponte Oglio. Dopo le attività svolte nell'ambito del piano di assessment, continuano ad opera dei tecnici specializzati, le indagini propedeutiche alla definizione del progetto di ammodernamento che prevede l'adeguamento ai nuovi standard previsti dalle più recenti linee guida introdotte dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, oltre che per il prolungamento della vita utile dell'infrastruttura. Pertanto la stazione di Ponte Oglio rimarrà chiusa, fino al termine della prossima primavera, in modalità continuativa per la sola provenienza da Brescia. In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Palazzolo al km 193+200 o alla stazione di Grumello, al km 187+700. (Com)