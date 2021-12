© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I migliori auguri di buon lavoro al nuovo segretario generale di Montecitorio, Fabrizio Castaldi, figura capace e dinamica. E un grazie di cuore a Lucia Pagano per la competenza e l'equilibrio con cui ha saputo svolgere il suo delicato incarico in questi anni non certo facili". Lo scrive su Twitter Simone Baldelli, vicepresidente del gruppo Forza Italia alla Camera. (Rin)