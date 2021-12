Turismo: Rossomando (Pd), Lega affronti tema con serietà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- La vicepresidente del Senato e responsabile Giustizia e diritti del Partito democratico, Anna Rossomando, rileva che "il turismo è un settore in cui la crisi pandemica ha creato e continua a creare fortissime criticità. Per questo motivo - continua la parlamentare in una nota - è necessario affrontare seriamente la situazione, senza sventolare soluzioni a buon mercato come fa la Lega. Innanzitutto è in corso un confronto al Mef per individuare velocemente misure adeguate. Parallelamente in manovra sono state già previste, nella riforma degli ammortizzatori sociali, tutele per aziende e lavoratori finora non coperti, tra cui rientra anche il settore turistico". L'esponente del Pd conclude: "Dare risposte significa innanzitutto conoscere i problemi. Ci auguriamo che lo capiscano tutte le forze di maggioranza". (Com)