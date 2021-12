Argentina: Covid, governo riduce da 10 a 5 giorni obbligo di quarantena per vaccinati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Argentina ha ridotto da 10 a 5 giorni l'obbligo di isolamento per le persone vaccinate con due dosi contro l'infezione Covid-19 che siano entrate in contatto con persone contagiate dal virus. Lo ha riferito oggi la ministra della Salute, Carla Vizzotti, sottolineando che si tratta di una misura che cerca di adeguare le strategie di contenimento della pandemia a fronte della crescita esponenziale dei contagi che si sta registrando negli ultimi giorni. L'obbligo di quarantena per dieci giorni rimarrà vigente invece per le persone non vaccinate. Secondo Vizzotti il Paese sta affrontando adesso la terza ondata di contagi a causa sia della variante delta che della omicron del nuovo coronavirus, e che l'Argentina "è riuscita a ritardare tanto l'arrivo della delta che si può dire che abbia evitato un'ondata". (segue) (Abu)