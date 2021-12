Argentina: Covid, governo riduce da 10 a 5 giorni obbligo di quarantena per vaccinati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con 33.902 contagi nelle ultime 24 ore l'Argentina ha registrato martedì il maggior numero di casi di Covid-19 degli ultimi sette mesi. In totale sono 5.514.207 i casi confermati dall'inizio della pandemia nel Paese, a marzo del 2020. Sono stati 20 invece i decessi riportati nell'ultimo bollettino epidemiologico delle autorità sanitarie, un numero che porta la cifra totale delle morti a 117.086. Il numero di persone ricoverate in unità di terapia intensiva (Uti) per Covid-19 è di circa 900 con una percentuale di occupazione dei posti Uti del 34,4 per cento a livello nazionale. La città di Buenos Aires, dove si registra la circolazione comunitaria della variante omicron del virus, ha registrato 6.084 casi nelle ultime 24 ore, il suo record assoluto di contagi dall'inizio della pandemia. Il tasso di positività dei test a livello nazionale ha raggiunto il 26 per cento. (segue) (Abu)