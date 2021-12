Legge Bilancio: Rampelli (Fd'I), Parlamento frodato da governo oligarchico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rampelli ha continuato: "Nel governo degli Stati ci sono diverse formule che conosciamo bene: il presidenzialismo, quando i cittadini eleggono il capo dello Stato o di Governo affidandogli una delega in bianco. La democrazia parlamentare attraverso cui il parlamento dà la fiducia a un capo del governo scelto tra le due Camere, almeno questa è stata la prassi seguita per decenni interrotta con i governi tecnici; c’è la dittatura con il conculcamento delle libertà personali, la formula più odiosa ma semplice, la si deve abbattere per conquistarsi la libertà. Poi c’è l’oligarchia. Che ha un potere fluido e invisibile. Ed è più pericolosa di una dittatura perché non riesci mai a guardarla in faccia e stabilisce con la frode quel regime dove una minoranza sottomette una maggioranza. Insomma, - ha concluso l'esponente di Fd'I - siete più pericolosi di una tirannide”. (Rin)