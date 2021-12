Governo: in corso Cdm, a odg decreto per contenimento diffusione Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' in corso, a palazzo Chigi, la riunione del Consiglio dei ministri. All'ordine del giorno figurano un decreto legge recante misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria, un decreto del presidente della Repubblica su individuazione e abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legge 9 giugno 2021, numero 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, numero 113, oltre alla voce "varie ed eventuali". E' quanto rende noto la presidenza del Consiglio. (Com)