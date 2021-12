Imprese: Fim Cisl su ex Gkn, percorso sarà positivo solo quando si concretizzeranno i piani industriali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L’informazione plurale e seria di Agenzia Nova è un antidoto efficace contro le fake news, usate troppo spesso come arma per condizionare le cittadine e i cittadini" Maria Elena Boschi

Presidente del Gruppo di Italia Viva alla Camera

21 luglio 2021

- Nella giornata di oggi il dotto Francesco Borgomeo in rappresentanza di QF, la nuova ragione sociale assunta dalla ex Gkn dopo il passaggio di azioni dal Fondo Melrose, ha illustrato al Mise alle organizzazioni sindacali e alle istituzioni le “linee guida operative e strategiche” del piano di riconversione industriale. E' quanto sostengono, in una nota, il segretario nazionale Fim Cisl, Ferdinando Uliano, ed il coordinatore nazionale Fim Cisl, Stefano Boschini. Nello specifico si sono ripercorse le ultime tappe del nuovo assetto societario e comunicato la tempistica e le modalità riguardo all’utilizzo degli ammortizzatori sociali, i futuri percorsi formativi, nonché gli aspetti legati alla fase di negoziazione dei due soggetti industriali, che hanno già manifestato interesse e le relative ipotesi al trasferimento del ramo di impresa. Per gli ammortizzatori sociali l’azienda ha prospettato una prima fase l’utilizzo di 3 mesi di Cigo e poi successivamente, per ulteriori 24 mesi, la Cigs per transizione e per conversione per accompagnare il processo di reindustrializzazione. Il processo d’individuazione dei soggetti industriali, dei quali non si conoscono ancora nomi, ma solo le aree di pertinenza (macchine per farmaceutico e produzione di inverter) - continua la nota - prevede una prima fase entro maggio 2022 dove verranno presentati i piani industriali, ed una seconda fase entro luglio/agosto 2022, dove dovranno completarsi la fase di negoziazione del contratto di cessione. Come Fim Cisl abbiamo ribadito che la conclusione positiva dell’operazione si determina quando le ipotesi sul tavolo prendono concretezza. E cioè quando le aziende interessate si palesano e soprattutto, quando i piani industriali troveranno corrispondenza reale sia nel processo di reindustrializzazione che in quello di recupero totale dell’occupazione. (segue) (Com)