Roma: ok a schema protocollo per servizi sociosanitari di prossimità

22 luglio 2021

- Per dotare Roma di nuove strutture sanitarie nel solco delle linee programmatiche del sindaco Roberto Gualtieri e nell'ambito dei progetti del Pnrr, la Giunta ha approvato oggi la delibera, a firma dell'Assessore al Patrimonio e alle Politiche Abitative Tobia Zevi, con cui si approva lo schema di Protocollo di Intesa tra Roma Capitale, Regione Lazio e le Asl Roma 1, Roma 2 e Roma 3. Il trasferimento in proprietà degli immobili ex L. n. 833/1978 in uso gratuito, previa determinazione dell'Assemblea capitolina, permetterà alle Asl di realizzare Case di Comunità, Ospedali di Comunità e Centrali operative a servizio della città, per migliorare cura e assistenza, sfruttare le nuove tecnologie e portare i servizi più vicini alle persone. Il Protocollo d'Intesa che verrà siglato è infatti finalizzato ad assicurare rapidità ed efficacia nel perseguimento degli obiettivi del Pnrr e ad ottemperare a quanto stabilito dalle norme vigenti. (Com)