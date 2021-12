Bosnia: esponente croato presidenza Komsic, la Procura deve fermare i piani dell'entità serba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Procura bosniaca deve prendere provvedimenti contro i responsabili dell'adozione della legge per la creazione di un Agenzia del farmaco nella Repubblica Srpska, altrimenti "significherà che tutti hanno concordato su quella che è una dissoluzione pacifica". Lo ha dichiarato l'esponente croato della presidenza tripartita bosniaca, Zeljko Komsic, commentando per l'emittente "Radio Free Europe" la pubblicazione della Gazzetta ufficiale della Repubblica Sprska della legge sui medicinali. Secondo Komsic, la Procura deve punire i responsabili dell'entità serba anche per le mosse volte ad avocare una serie di competenze nel settore giudiziario, della sicurezza e della tassazione.(Seb)