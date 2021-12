Egitto-Giordania: fonti "Nova", primo incontro per piano d'azione per sviluppo progetti nel regno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia per lo sviluppo delle piccole e medie imprese dell'Egitto ha tenuto il suo primo incontro con la Società per lo sviluppo aziendale in Giordania (Jedco) per discutere dell'attuazione di una serie di progetti nel regno hascemita. Lo hanno riferito fonti informate ad "Agenzia Nova". Le parti hanno discusso del piano di lavoro proposto dalla fondazione giordana per attuare i campi di cooperazione menzionate nel memorandum firmato il mese scorso al Cairo, durante la visita del primo ministro giordano, Bishr al Khasawneh, in Egitto. I funzionari giordani hanno discusso con le loro controparti egiziane dei vantaggi dei progetti piccoli e medi attuati dal Cairo per aumentare le opportunità di lavoro e di crescita. (Cae)