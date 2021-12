Scuola: ministero Istruzione avvia rilevazione fabbisogno mascherine FFp2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con una nota inviata questo pomeriggio alle scuole, il ministero dell'Istruzione ha avviato la rilevazione del fabbisogno di mascherine Ffp2 da distribuire secondo quanto previsto dal decreto legge approvato prima di Natale. In particolare - fa sapere il dicastero dell'Istruzione - sarà rilevato il fabbisogno delle mascherine necessarie per il personale "preposto alle attività scolastiche e didattiche nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado, dove sono presenti bambini e alunni esonerati dall'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie". I dirigenti scolastici dovranno indicare i quantitativi necessari entro il prossimo 4 gennaio in modo che la distribuzione possa essere organizzata in tempo per il rientro. (Com)