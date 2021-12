Spagna: sondaggio, 54 per cento cittadini favorevoli a vaccino Covid obbligatorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 54 per cento della popolazione spagnola ritiene che i vaccini contro il coronavirus dovrebbero essere obbligatori anche se i cittadini non volessero farlo. È quanto emerge da un sondaggio condotto dal Centro d'investigazione sociologica (Cis) pubblicato dal quotidiano "El Pais". La percentuale è aumentata di quasi otto punti rispetto al precedente sondaggio, effettuato a novembre, quando la variante Omicron non era ancora esplosa sulla scena mondiale. La richiesta della vaccinazione obbligatoria sale al 74,4 per cento tra gli operatori sanitari, le persone che lavorano nelle case di cura o tra coloro che hanno rapporti professionali diretti con il pubblico, rispetto al 67,3 per cento dell'ultima rilevazione. Il sondaggio è stato condotto su un campione di 2.462 interviste tra il 14 e il 17 dicembre in 958 comuni e 50 province spagnole, quando la variante Omicron stava iniziando a mostrare il suo alto livello di contagio.(Spm)