Covid: Costa, ancora margine per esenzione quarantena per tutti i vaccinati con terza dose

- “C’è ancora un margine di discussione” in merito all’eliminazione della quarantena solo per lavoratori impegnati in settori essenziali e non per tutti i cittadini con la terza dose. Lo ha affermato il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, ospite di Radio24. Estendere l’esenzione dalla quarantena per tutti i vaccinati con terza dose, indipendentemente dalla loro professione, “sarebbe un segnale di positività e sensibilizzazione verso chi deve sottoporsi alla terza dose. Mi auguro si arrivi all’eliminazione azione della quarantena per tutti colo che hanno effettuato la terza dose”, ha aggiunto. (Rin)