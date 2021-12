Germania: Covid, governo chiarisce su richiamo per 12-18enni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo federale ha chiarito sulla vaccinazione di richiamo contro il Covid-19 per i 12-18enni. In una lettera inviata dal ministro della Salute, Karl Lauterbach, ai Laender, si afferma che questa categoria ha diritto al richiamo “indipendentemente dalle raccomandazioni” della Commissione permanente per le vaccinazioni tedesca (Stiko). In particolare, come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, ai 12-18enni dovrebbe essere somministrato il preparato contro il Covid-19 di BioNTech-Pfizer. Il vaccino di Moderna andrebbe, invece, inoculato soltanto a quanti hanno più di 30 anni. In caso di danni da vaccinazione nei bambini e negli adolescenti, il governo federale garantisce un diritto alle cure a condizione che venga utilizzato un vaccino a mRNA, come quello di BioNTech-Pfizer, approvato per questo gruppo di persone. (Geb)