Legge Bilancio: Gusmeroli, grazie a Lega via Irap e meno Irpef, sì a fiducia

- "Sì alla fiducia. La Lega è orgogliosa di aver contribuito, stando al Governo, ad abolire l'Irap per lavoratori autonomi, aziende individuali e imprese familiari, e diminuire l'Irpef per tutti i contribuenti, in particolare per le categorie medio-basse di dipendenti, pensionati e lavoratori autonomi. Decisivo il nostro intervento per il rinnovo del superbonus 110% e per dare un primo sostegno a famiglie e aziende alla prese con i rincari delle bollette di luce e gas al quale devono seguire altre misure consistenti per far fronte all'impennata vertiginosa dei costi". Lo ha detto il deputato della Lega, Alberto Gusmeroli, vicepresidente della commissione Finanze e responsabile Unità fisco del dipartimento Economia del partito, durante le dichiarazioni di voto in Aula sulla questione di fiducia alla legge di Bilancio posta dal governo. "Dopo che, grazie alla Lega, 1,9 milioni di attività economiche hanno potuto beneficiare della mini Flat tax al 5 e al 15 per cento non pagando quindi più l'Irap. Ora - ha sottolineato il parlamentare -, altre 835 mila attività economiche, lavoratori autonomi, ditte individuali e imprese familiari (artigiani, commercianti e servizi), dal 1° gennaio non verseranno più questa imposta assurda e non compileranno più nemmeno la parte della dichiarazione ad essa dedicata. Chiediamo al governo di riaprire la rottamazione ter, saldo e stralcio e varare la rottamazione quater per chi, a causa della pandemia, non è riuscito a pagare imposte e contributi rischiando di ricevere cartelle con sanzioni elevate". (Rin)