Algeria: presidente Tebboune nomina i membri del Consiglio nazionale per i diritti umani

- Il presidente dell'Algeria, Abdelmadjid Tebboune, ha firmato un decreto presidenziale per creare il Consiglio nazionale per i diritti umani (Cndh) e nominarne i suoi membri. Lo riferisce una nota della presidenza di Algeri. "Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 211 della Costituzione, il presidente della Repubblica, Abdelmadjid Tebboune, ha firmato un decreto presidenziale sulla composizione del Consiglio nazionale dei diritti umani e ha dato istruzioni in merito alla sua istituzione", ha precisato la stessa fonte. Tebboune ha nominato anche il presidente e i membri dell'Osservatorio nazionale della società civile, in conformità alle sue attribuzioni costituzionali e in applicazione dell'articolo 213 della Costituzione, ha indicato la nota della presidenza della Repubblica. "In conformità con i suoi poteri costituzionali e in applicazione dell'articolo 213 della Costituzione, il presidente della Repubblica, Abdelmadjid Tebboune, ha nominato, oggi, il presidente e i membri dell'Osservatorio nazionale della società civile", ha affermato la stessa fonte. A tal proposito, Tebboune "ha invitato i membri di questo importante organo consultivo ad assumersi le proprie responsabilità per contribuire alla promozione della cittadinanza, della prassi democratica e dei valori nazionali, al livello locale e nazionale, nella concretizzazione dei propri impegni", conclude la nota della presidenza. (Ala)