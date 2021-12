Messico: Lopez Obrador osserva la "decadenza" di Mario Vargas Llosa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lopez Obrador, la cui vittoria alle presidenziali del 2018 veniva descritta da Vargas Llosa come un "suicidio democratico", ha detto di essersi imbattuto nel discorso del premio Nobel "poco prima di addormentarsi. Quando Beatriz (la moglie) se n'è accorta mi ha chiesto come potessi sentirlo", invitandolo a spegnere la tv. "No aspetta", ha detto Lopez Obrador rimarcando il piacere di aver sentito il discorso fino in fondo: "Dopo ho dormito benissimo". Pur ritenendolo interprete di un conservatorismo in cui non si riconosce, il presidente messicano ricorda che il peruviano aveva "un tempo immaginazione, talento, era propositivo e dava speranze". Alle ultime presidenziali del Perù, lo scrittore aveva appoggiato la candidatura di Kejko Fujkimori, figlia dell'ex presidente Alberto, da lui avversato con forza, perché ritenuta meno "pericolosa" del vincitore, Pedro Castillo. Aveva fatto inoltre rumore il deciso sostegno fornito all'ultraconservatore José Antonio Kast alle presidenziali del Cile. (Mec)