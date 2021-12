Legge Bilancio: Vito (FI) non vota la fiducia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non voterò oggi la fiducia al governo e non voterò domani la manovra". Lo ha annunciato in Aula alla Camera, in dichiarazione di voto personale, il deputato di Forza Italia, Elio Vito. "Il governo dei migliori ha fatto peggio degli altri governi - ha continuato il parlamentare -. La legge di Bilancio è stata presentata in Parlamento un mese dopo la sua approvazione in Consiglio dei ministri e gli emendamenti del governo sono stati presentati in commissione Bilancio al Senato dopo un altro mese. Tredici sedute della commissione sono state sconvocate perché il governo non depositava gli emendamenti. Questi inaccettabili ritardi, fatti scientemente, hanno poi determinato l'impossibilità di un esame compiuto da parte della Camera. Non è vero che è successo altre volte, qui, in questo modo, così, non è mai successo. Il 30 dicembre abbiamo votato terze o quarte letture, mai quella che oggi per la Camera è la prima lettura, da fare a scatola chiusa". L'esponente di FI ha aggiunto: "Non è vero che occorre cambiare le regole, le regole ci sono, basta rispettarle, occorrono buone pratiche, comportamenti corretti, che il governo non ha avuto. Un governo con una maggioranza eterogenea e con delegazioni ministeriali che non rappresentano i propri partiti. Nonostante le regole lo vietino, nel testo della legge sono state introdotte norme ordinamentali, interi decreti legge, persino modifiche al codice civile; le regole prevedono tempi certi per la presentazione del bilancio, il governo non li ha rispettati e la Camera lo paga". (segue) (Rin)